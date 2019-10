Vladimir Safatle: «Ce qui se passe en Equateur ou au Chili va toucher» le Brésil

Vladimir Safatle est professeur de philosophie à l’université de São Paulo (Brésil) et chroniqueur du journal El País Brasil. Il a signé plusieurs ouvrages en portugais et en français, dont La Passion du négatif – Lacan et la dialectique (Vrin, 2010). Pour Mediapart, il revient sur la situation du Brésil un an après la victoire électorale de Bolsonaro.