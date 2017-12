Après l’interdiction, le Brésil fait face au défi du désamiantage

Rio de Janeiro (Brésil), de notre correspondant.- « L’amiante ? Je ne sais même pas de quoi tu parles », répond Marcelle, vaguement interloquée. Femme de ménage et habitante du Morro do Fubá, dans la zone nord de Rio de Janeiro, Marcelle n’est absolument pas au courant que le 29 novembre 2017, la production, la commercialisation et l’utilisation de l’amiante ont fini par être interdites au Brésil, après un combat de 32 ans.