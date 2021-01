Mi-janvier, le ministère de la santé du Sénégal a rendu public son plan vaccinal anti-Covid-19 : il prévoit de vacciner, à partir de mars et en deux mois, 90 % des cibles prioritaires (le personnel de santé, les plus de soixante ans, les personnes ayant des comorbidités et celles qui sont très exposées au virus), puis 90 % de la population restante d’ici au premier trimestre de 2022. Mais il faut maintenant trouver les vaccins.