En Grèce, juges, avocats, écrivains et militants au chevet d’un prisonnier d’extrême gauche en grève de la faim

Des juges, écrivains, avocats appelant le gouvernement au « respect de l’État de droit ». Des rassemblements à Athènes réprimés en quelques minutes par des kyrielles de policiers anti-émeutes. Depuis plusieurs jours, de plus en plus de voix interpellent le gouvernement conservateur grec sur le sort du prisonnier Dimitris Koufodinas, ancien responsable de l’organisation d’extrême gauche 17 Novembre, en grève de la faim depuis 52 jours et en grève de la soif depuis le 22 février.