En Turquie, Erdogan confine l’information

Istanbul (Turquie), de notre correspondant.– C’est désormais devenu un rituel. Tous les soirs, vers 21 heures, les agences et chaînes de télévision turques reçoivent livraison par le ministère de la santé du dernier décompte des cas recensés et victimes du Covid-19 – on en était à 131 morts et 9 217 porteurs dimanche soir.