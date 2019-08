La France aime trop le soja brésilien

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2017, la France a importé plus de 1,8 million de tonnes de soja brésilien, et en 2016, l’UE importait au total plus de 16 millions de tonnes de soja tous pays confondus, selon les chiffres de la FAO, l’Organisation des Nations-unies pour l’alimentation et l’agriculture (voir également les infographies interactives de l’ONG Trase sur les volumes importés par région d’origine et négociant). Ce qui fait de notre continent le deuxième importateur mondial de soja après la Chine, un commerce majoritairement destiné à l’alimentation animale.