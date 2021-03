Au Mali, l’ONU accuse la France d'avoir tué des civils

À plusieurs reprises, en janvier dernier, Florence Parly et Jean-Yves Le Drian ont affirmé que l’armée française n’avait commis aucune bavure en bombardant les environs du village de Bounti, au centre du Mali, le 3 janvier. Qu’il n’y avait pas de mariage ce jour-là. Que tous les hommes tués lors de cette frappe étaient des combattants appartenant à un groupe djihadiste. Que toutes les précautions d’usage avaient été prises afin de s’assurer qu’il n’y avait pas de civils dans le lot. Si l’on se fie à un rapport que l’ONU vient de publier, les deux ministres mentaient.

Rendu public mardi, ce rapport a été commis par la division des droits de l’homme de la Minusma, la mission des Nations unies au Mali. Il confirme ce que plusieurs médias français, parmi lesquels Mediapart, affirmaient quelques jours après la frappe, après avoir recueilli plusieurs témoignages concordants : il y avait un mariage ce jour-là à Bounti, et c’est sur les hommes participant à la cérémonie que les bombes des avions français se sont abattues, en début d’après-midi.

Selon le rapport onusien, sur vingt-deux morts, dix-neuf étaient des civils. Les trois autres étaient des combattants présumés appartenant à la katiba Serma, liée au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM). Ce bilan chiffré corrobore celui avancé dans les heures qui ont suivi la frappe par l’association malienne Jeunesse Tabital Pulaaku, qui parlait de dix-neuf victimes, ainsi que les témoignages recueillis à l’époque par Mediapart : des habitants de Bounti affirmaient que la plupart des victimes étaient des hommes qui n’avaient jamais pris les armes, et qu’un petit nombre d’entre eux seulement pouvaient être des djihadistes issus de cette zone.

© Nations unies

Les rapports de l’ONU ne sont pas toujours exempts d’erreurs factuelles. Mais celui-ci, produit par une cellule réputée pour son sérieux et qui, de l’avis d’un militant malien des droits de l’homme, « réalise un travail remarquable de documentation des exactions » au Mali, est circonstancié.

Les enquêteurs, au nombre de quinze, se sont rendus à Bounti avec le soutien de deux experts de la police scientifique de la Minusma. Durant plusieurs semaines, ils se sont entretenus avec des dizaines de personnes, parmi lesquelles des rescapés de la frappe. « C’est un sujet tellement sensible qu’on a pris le plus de précautions possible », souffle un membre de la division. Leur verdict est accablant, tant en ce qui concerne les faits que la lecture juridique qui en découle.

Les faits, tout d’abord. Selon les enquêteurs, la cérémonie rassemblait une centaine de civils, parmi lesquels cinq étaient armés – des membres présumés de la katiba Serma qui s’étaient joints aux convives dans la matinée. Ils étaient réunis dans une zone semi-arborée située à un kilomètre des habitations. Il n’y avait là que des hommes. « Au vu des traditions locales, les hommes et les femmes sont séparés lors de ces célébrations, précise le rapport. Au moment de la frappe, les femmes, les filles et les enfants en bas âge étaient réunis au niveau des hameaux de culture. »

Les vingt-deux victimes étaient âgées de 23 à 71 ans. La majorité d’entre elles habitait le village de Bounti. Parmi les blessés, plusieurs avaient plus de 60 ans. Plusieurs habitants de la zone contactés par Mediapart assurent n’avoir jamais vu de djihadistes aussi âgés.

Dans sa deuxième partie, le rapport se livre à un véritable réquisitoire contre les manquements de l’armée française. « Cette frappe soulève des préoccupations importantes quant au respect des principes de la conduite des hostilités […]. Le droit international humanitaire exige l’identification formelle de la cible comme objectif militaire, or la présence de cinq membres de la Katiba Serma parmi un groupe d’hommes ne suffirait pas pour qualifier les autres participants au rassemblement comme des membres d’un groupe armé sans plus d’informations. […] Les exigences requises pour se conformer au principe de précaution dans la frappe n’ont pas été respectées […], notamment l’obligation de faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les cibles sont bien des objectifs militaires mais également l’obligation d’évaluer si une attaque est susceptible de causer incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. »

En conclusion, la Minusma recommande aux autorités maliennes et françaises de diligenter une « enquête indépendante, crédible et transparente », mais aussi « d’examiner de manière approfondie les processus de mise en œuvre des précautions lors de la préparation d’une frappe ». Autrement dit : la Minusma demande à l’armée française de revoir son processus de ciblage.

Pas sûr qu’elle soit entendue. Fidèle à sa stratégie de communication depuis que la France est en guerre au Sahel, le ministère des armées n’a donné aucun crédit à cette nouvelle accusation et semble ne pas être disposé à remettre en cause ses méthodes. « Le ministère des armées maintient avec constance et réaffirme avec force : le 3 janvier, les forces armées françaises ont effectué une frappe aérienne ciblant un groupe armé terroriste identifié comme tel », indique-t-il dans un communiqué diffusé quelques minutes avant que le rapport onusien soit rendu public.

Le ministère ne remet plus en cause la tenue d’un mariage, contrairement à son premier communiqué diffusé le 7 janvier, mais il émet « de nombreuses réserves quant à la méthodologie retenue par le rapport ». Il oppose « des témoignages locaux non vérifiables et des hypothèses non étayées » à « une méthode de renseignement robuste des armées françaises » – méthode qu’il se refuse à rendre publique. Il remet en cause les témoignages recueillis par les enquêteurs, n’hésitant pas à évoquer « des faux témoignages d’éventuels sympathisants terroristes ou d’individus sous influence (y compris la menace) des groupes djihadistes ».

Selon plusieurs sources diplomatiques, les représentants français au siège de l’ONU ont vu rouge lorsqu’ils ont pris connaissance du rapport. C’est qu’il bat en brèche, point par point, la communication de l’armée et du gouvernement depuis le début de la polémique.

En janvier, les autorités françaises avaient balayé ces accusations d’un revers de main. Dans un communiqué publié quatre jours après la frappe sous la pression des journalistes, l’état-major avait nié toute victime civile et avait contesté la tenue d’un mariage.

Les jours suivants, Florence Parly avait maintenu cette version au cours de plusieurs interventions publiques. Devant les députés, le 12 janvier, la ministre des armées avait assuré que la frappe avait permis de « neutraliser une trentaine de terroristes ». En guise de contre-feu, elle avait évoqué la thèse d’une « guerre informationnelle ». Elle avait par ailleurs assuré que la France n’avait « jamais caché quoi que ce soit ».

Dans son rapport, la Minusma note pourtant qu’« aucune information sur les éléments et renseignements probants dont disposait la Force Barkhane n’a été communiquée » aux enquêteurs.

Ce rapport tombe d’autant plus mal que l’armée française est une nouvelle fois confrontée à une accusation de bavure. Le 25 mars, la force Barkhane a, selon un communiqué, « procédé à une frappe » ayant permis de neutraliser « un groupe armé terroriste à 60 km au nord de Indelimane », dans l’est du Mali. L’armée fait état de trois motos détruites, mais ne donne pas de bilan humain.

Or plusieurs sources locales, parmi lesquelles des élus de la commune de Talataye, affirment qu’en fait de djihadistes, il s’agissait de six jeunes qui étaient partis à la chasse au lapin et à la pintade sur trois motos. Tous sont morts. Parmi eux figuraient quatre mineurs.