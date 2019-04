Al-Baghdadi, le «calife de Mossoul», passe au désert

Sur la vidéo, il a perdu beaucoup de sa superbe. Il n’est plus cette majesté qui montait cérémonieusement, une kalachnikov à la main et enveloppé d’un magnifique thob (manteau traditionnel), les marches de la chaire de la vieille mosquée Al-Nouri de Mossoul, dans le nord de l’Irak, depuis laquelle il allait s’adresser au monde pour lui signifier que le califat était rétabli, qu’il en était l’incarnation et que tous les musulmans devaient lui « obéir ».