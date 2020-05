Course aux armements: les Docteurs Folamour n’ont pas le Covid-19

La crise sanitaire mondiale, qui a déjà fait plus de 360 000 morts, aurait pu avoir un effet dissuasif. Ce n’est pas le cas. Dans un monde bouleversé par le Covid-19, la course aux armements repart de plus belle. Et ce, sur les deux fronts principaux : le démantèlement des systèmes de contrôle et de désarmement ; le développement de nouvelles armes de destruction massive.