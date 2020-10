Biélorussie: Loukachenko reprend en main l’appareil de répression

Il est un homme seul. Ses ministres ne s’expriment pas, son parti ou ses soutiens sont muets. Le Parlement a comme disparu. Alexandre Loukachenko est l’exclusive figure d’un régime biélorusse à la dérive qui ne peut plus compter que sur ses « structures de force », police, armée, services secrets et escadrons de miliciens opérant sans uniforme et, le plus souvent, visage masqué.