A New Delhi, les fermiers manifestent contre la libéralisation de l'agriculture

New Delhi (Inde).– La libéralisation du secteur agricole provoque une gigantesque colère des agriculteurs indiens depuis un mois. Bloqués à l’entrée de la capitale-État de New Delhi, les manifestants s’organisent pour tenir le bras de fer contre le gouvernement de Narendra Modi. Cantines communautaires, dortoirs et camps médicaux ont poussé sur des kilomètres le long des autoroutes de la ville.