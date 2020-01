Ce soir, je quitte l’Europe

Grays, Tottenham (Grande-Bretagne), envoyé spécial.– « M’asseoir devant le Parlement, en chantant l’hymne européen le plus fort possible » ; « Boire un verre de vin français et mangeant de la saucisse allemande » ; « Me vêtir d’un habit de deuil » ; « Les regarder se disputer pour savoir qui est le plus britannique d’entre eux »…