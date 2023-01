Trois femmes sur la ligne de front de la révolution birmane

BirmanieBirmanie.– Dans l’après-midi du 22 novembre 2022, Naw Eh Moo, 28 ans, transportait des rations vers la ligne de front, sur l’autoroute Myawaddy-Wal Lay, lorsqu’elle est tombée dans une embuscade tendue par des soldats de l’armée birmane. Elle a succombé aux côtés de deux camarades qui avaient à peine 20 ans et qui faisaient partie de la colonne Cobra/Bataillon 27 de l’Union nationale karen (KNU). Leur équipe était chargée de livrer des uniformes, équipements et médicaments aux soldats en lutte pour l’autodétermination de ce territoire ethnique de l’est du pays. Naw Eh Moo laisse derrière elle une fille de 5 ans et de nombreux amis et amies en deuil.