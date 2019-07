L’économie de Porto Rico, un désastre états-unien

Depuis plus d’une décennie, l’économie de Porto Rico est en crise. En 2018, le PIB par habitant de l’île – qui compte un peu plus de 3 millions d’âmes – était, en dollars constants, inférieur à son niveau de 2004. La révolte des Portoricains de cet été 2019 est aussi le fruit de cette situation où s’entremêlent les questions institutionnelles, économiques et sociales, et qui est issue d’une histoire longue et d’un effondrement plus récent.