Dans l’outre-mer, « nous subissons une vie chère en bande organisée »

« Quand« Quand on achète à manger on se fait voler, quand on prend la voiture, on se fait voler, quand on va au supermarché, on se fait voler : cela fait 25 ans que nous subissons la vie chère ! » Frédéric Maillot, député (Gauche démocrate et républicaine) de La Réunion, est excédé. Il s’adresse jeudi 8 juin au ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire, au dernier jour des auditions parisiennes de la « commission d’enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ».