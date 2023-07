Le macronisme ? Une promesse de modernisation heureuse devenue un champ de ruines politique

Macron et les quartiers populaires : récit d’un abandon

Le président de la République devrait annoncer, lundi à Marseille (Bouches-du-Rhône), les contours de « Quartiers 2030 », son plan pour les banlieues et les quartiers prioritaires. Sur le terrain, élus et associatifs peinent à y croire, échaudés par six ans de rendez-vous manqués et de revirements du chef de l’État.