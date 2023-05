Ludivine Bantigny : « Les forces de gauche doivent valoriser l’auto-organisation »

DansDans Que faire ? Stratégies d’hier et d’aujourd’hui pour une vraie démocratie (éditions 10/18), Ludivine Bantigny interpelle les organisations de gauche sur la nécessité de penser une stratégie à long terme pour gagner, en se nourrissant des expériences du passé, de la Commune de Paris à Mai-68 en passant par le Front populaire. Après la mobilisation historique contre la réforme des retraites, et alors que la menace de l’extrême droite est chaque jour plus tangible, elle lance un appel : « Nous n’avons plus le temps du sectarisme, des choix binaires, du tout ou rien. »