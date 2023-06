Au Parlement, les combines de la droite pour imposer une autoroute en Haute-Savoie

C’estC’est un dossier « atypique et singulier », qui a vocation à rester « exceptionnel », de l’aveu même de la rapporteure du texte. Un « court-circuitage » de la décision des élus locaux, dit plus franchement le député centriste Paul Molac. Les écologistes accusent pour leur part un texte qui n’aurait d’autre but que de « contourner le droit l’urbanisme et de l’environnement », et craignent que cela ne crée « un précédent extrêmement dangereux ».