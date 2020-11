La guerre chaude

Lorsqu’il s’agit de faire la cartographie des modalités d’un présent révolutionnaire, il est nécessaire d’enregistrer non seulement les processus de subjectivation politique, l’invention de nouvelles pratiques et de nouveaux langages, mais aussi les stratégies contre-révolutionnaires. Celles qui sont menées dans les institutions techno-patriarcales et post-coloniales pour éviter des transformations sociales et politiques profondes. La cartographie de la révolution qui s’amorce est aussi, et nécessairement, le comptage dans nos corps des balles de l’ennemi.