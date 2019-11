Dans la gueule de l’ours

On ne vit pas seul, et on ne partage pas impunément la vie des autres. Nastassja Martin, dans Croire aux fauves (éditions Verticales) ne se contente pas de l’affirmer, elle le prouve. Anthropologue, elle a passé plusieurs années auprès des Évènes, en Sibérie. Là-bas, au fin fond du bout du monde, elle a fait une rencontre qui aurait pu – qui aurait dû – lui être fatale : celle d’un ours. L’ours la mord au visage et à la jambe, elle lui donne un coup de piolet, elle survit. Quatre ans plus tard, elle relate les multiples opérations, sa convalescence, le temps passé parmi les Évènes, son retour auprès d’eux après l’accident.