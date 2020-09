Le Paris gagné de l’Ivoirien Gauz

6 septembre 2020 Par Natalie Levisalles (En attendant Nadeau)

Dans Black Manoo, son troisième roman, Gauz plante ses sept personnages dans l’Est parisien. La France qu’il raconte a une histoire sociale. Et, peut-être davantage qu’avec les étrangers, a un problème avec l’altérité. On y apprend foule de choses et c’est formidable.