Octobre 17. Isaac Babel, l’écrivain juif dans le cercle de la terreur

Odessa (Ukraine), envoyés spéciaux.– Certains écrivains prennent des noms de plume. Isaac Babel a dû choisir un nom de guerre. C’est sous l’identité de Kirill Vassilievitch Lioutov qu’il s'engage comme rédacteur du Cavalier rouge, journal de la Ire armée de cavalerie soviétique. Il n’y a pas de prénoms plus russes, et moins juifs, que Kirill et Vassili, tandis que Lioutov dérive de liout, l’homme en colère, le sauvage.