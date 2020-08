Carlo Rosselli, le socialiste hérétique dans l’Italie de Mussolini

Division 94 du cimetière du Père-Lachaise à Paris, non loin du mur des Fédérés, on trouve une sépulture à la forme peu commune. Ornée de deux portraits en noir et blanc, elle est gravée d’une inscription en italien : « Carlo et Nello Rosselli. Tués ensemble le 9 juin 1937. Ensemble, ils attendent que le sacrifice de leur jeunesse accélère la victoire de leurs idéaux. Justice et liberté. »