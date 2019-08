De Z à A: «Civilizations» de Laurent Binet

Dans un épisode de la série Les Simpson, Homer accomplit des voyages dans le temps grâce à son grille-pain. À chaque fois qu’il fait un bond dans le passé, il change le cours de l’histoire de l’humanité : il lui suffit d’écraser par mégarde un moustique préhistorique pour que la face du monde en soit changée. C’est le fonctionnement de l’histoire contrefactuelle : « et si ? » demande-t-elle ; et en particulier : et si les vaincus avaient été les vainqueurs ? L’histoire emprunte à la fiction son principe substantiel : le conditionnel. Il arrive que le roman en retour fabrique une histoire alternative : Philip Roth a imaginé dans Le Complot contre l’Amérique ce qui se serait passé si le fasciste Charles Lindbergh avait été élu président des États-Unis en 1941.