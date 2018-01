L'art est-il menacé d'être entravé?

Un des plus fameux tableaux de Balthus, Thérèse rêvant, dénoncé comme pédophile au Metropolitan Museum de New York ; la fin de l’opéra Carmen réécrite à Florence dans le cadre du mouvement de lutte contre les violences faites aux femmes ; la sculpture du Domestikator de l’artiste Joep Van Lieshout estimée trop lubrique et attaquée par la SPA parce qu’elle représenterait un « acte zoophile » ; le film Blow Up d’Antonioni jugé « inacceptable » de sexisme, l’affiche d’un festival de film réunionnais accusée de racisme pour cause de « black face »…