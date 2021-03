Dans «A l’air libre», la culture en lutte se fait entendre

Une soixantaine de lieux de culture occupés depuis début mars. Aller voir sur place et leur donner la parole. Aller à l’Odéon et entendre la détresse mais aussi la détermination. Recevoir sur notre plateau la chorégraphe Gisèle Vienne ou bien partir à la rencontre de la réalisatrice Alice Diop. Et puis, depuis le Sébastopol à Lille, entendre la comédienne Corinne Masiero recadrer les débats après sa prestation aux César.

Donner la parole à ceux qui luttent. Car sinon, comme le dit si bien Corinne Masiero, « c’est de la com’, merde ».