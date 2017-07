Ukraine, envoyés spéciaux.– La voie ferrée plonge dans la plaine à l'horizontale, coupée parfois par de mauvaises routes qui segmentent des champs alignés à l'infini. Des arbres fruitiers et les murs de brique d'une usine effondrée annoncent la bourgade de Gouliaïpole, perdue au sud-est de l'Ukraine, à mi-chemin entre Zaporijia et Marioupol. Quelques personnes âgées traînent des cabas en rentrant du marché, près de la gare routière que les plus jeunes empruntent pour s’enfuir à Kiev ou à l’étranger.