Dans le cerveau d'un savant foutraque obsédé par le fichage

Anamosa, jeune maison d’édition remarquable, autant par les contenus de la plupart de ses livres que par l’attention graphique qu’elle leur porte, a publié à la rentrée 2018 un ouvrage d’histoire non identifié, Comment pense un savant ? Un physicien des Lumières et ses cartes à jouer, écrit par Jean-François Bert, historien et enseignant à l’université de Lausanne.