Flaminia Paddeu: «Il faut multiplier les expériences d’agriculture pirate en ville»

Flaminia Paddeu est géographe, actuellement maîtresse de conférences à l’université Sorbonne-Paris-Nord et chercheuse au laboratoire Pléiade. Ses recherches, à l’intersection des questions sociales et écologiques, portent sur les pratiques agricoles et de subsistance dans les grandes métropoles aux États-Unis et en France. Elle a notamment publié dans le Dictionnaire critique de l’anthropocène (CNRS Éditions, 2020) et dans Pour la recherche urbaine (CNRS Éditions, 2020). Elle prépare actuellement un ouvrage sur l’agriculture urbaine à Paris, New York et Detroit. Elle est membre fondatrice et directrice du comité scientifique de la revue Urbanités.