Octobre 17. Jeanne Labourbe, l’institutrice française tuée à Odessa

Lénine, dans son discours d’ouverture de la huitième conférence du Parti communiste russe (bolchevique) – PCR(b) –, le 2 décembre 1919 à Moscou, procède à une sorte de béatification révolutionnaire : « Le nom de la camarade Jeanne Labourbe, exécutée par les Français à Odessa pour propagande bolchevique, est devenu un symbole pour la presse socialiste en France et pas seulement pour sa tendance communiste. Même L’Humanité, plus proche de nos mencheviques et de nos socialistes-révolutionnaires, même pour ce journal, le nom de Jeanne Labourbe symbolise la lutte à la fois contre l’impérialisme français et en faveur d’une non-intervention dans les affaires russes. »