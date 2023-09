Les faillites d’entreprises se multiplient

« Il« Il n’y a pas de mur de faillites. » Début 2023, le ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire écartait d’emblée le risque d'un très grand nombre de faillites d’entreprises à cause, notamment, de l’inflation des prix de l’énergie et des matières premières. Il assurait que les entreprises, par ailleurs abondamment soutenues par l’État à coups de milliards d’euros, feraient face, et que 2023 ne serait pas une année de récession.