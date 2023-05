L’économie française entre inflation et récession

L’inflationL’inflation semble décélérer. Du moins, si l’on en croit l’évolution des indices globaux. Ainsi, mercredi 31 mai, l’Insee a annoncé que l’indice des prix pour le mois de mai avait augmenté de 5,1 % sur un an, contre 5,9 % en avril. Une décrue qui touche l’ensemble des secteurs. En Allemagne, l’inflation de mai, annoncée le même jour, a reculé de 7,2 % à 6,1 % sur un an. En Espagne, la chute est vertigineuse et l’inflation s’est établie sur un an, en mai, à 2,9 %.