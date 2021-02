Une plateforme de livraison de repas se lance dans le salariat

Les pieds – ou les roues de vélo – dans le plat. Le 31 janvier dans Le Journal du dimanche, la plateforme de commande de repas sur Internet Just Eat a annoncé qu’elle allait recruter des milliers de livreurs, et leur proposer des contrats de travail classiques, à durée indéterminée (CDI), et pour des durées allant de 10 heures à 35 heures hebdomadaires, même si la majorité ne bénéficieront pas d’un plein-temps.