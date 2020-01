Menaces en cascade sur les petits épargnants

Ce pouvoir a décidément de la suite dans les idées. Et même si la colère sociale n’en finit pas de gronder dans le pays, il n’entend pas dévier de sa route et multiplie les projets qui s’inscrivent tous dans la même logique : tandis que les plus grandes fortunes sont choyées, les plus modestes sont mis à contribution. On l’a vu avec la réforme des retraites : le système voulu par Emmanuel Macron sera universel… sauf pour les plus hauts salaires. Et on va le voir maintenant avec l’épargne réglementée : les plus modestes vont trinquer !