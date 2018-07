Alstom-Siemens: les actionnaires pensent d’abord à se servir

À en juger par le cas Alstom, il faudra encore beaucoup de temps avant que l’élargissement de l’objet social de l’entreprise prenant en compte « les enjeux environnementaux et sociaux », comme prévu dans la loi Pacte, s’inscrive dans la réalité. Réunis en assemblée générale le 17 juillet pour voter les termes de la fusion à venir avec Siemens – approuvée à 95 % –, les actionnaires du groupe d’équipements ferroviaires et de transport français ont opté pour le rôle le plus convenu. Avant ce qui ressemble de plus en plus à une liquidation industrielle, tous n’ont veillé qu’à une chose : se servir.