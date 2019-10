Le patron de Lazard vient à Paris pour régler le problème Pigasse

Selon nos informations, le président de Lazard, Kenneth Jacobs, arrive ce dimanche à Paris et devrait y rester lundi et mardi pour régler l’affaire Matthieu Pigasse. A la suite de la révélation par Mediapart de la prochaine éviction du banquier d’affaires, le patron de l’établissement souhaite vraisemblablement régler le problème plus vite que prévu.