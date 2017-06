Cristiano Ronaldo est de plus en plus acculé. Trois jours après les poursuites pénales pour fraude fiscale lancées contre lui par le parquet de Madrid, Mediapart et l’European Investigative Collaborations (EIC) publient de nouveaux éléments qui discréditent sa défense. Contrairement à ce qu’elle affirme, la star du Real Madrid a bien utilisé plusieurs montages fiscaux différents, recourant notamment à une fondation au Panama dont nous révélons l’existence. Ronaldo semble avoir menti au fisc espagnol à ce sujet.