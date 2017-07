Loi travail, saison 2: les syndicats ont perdu confiance

Comme un changement de tonalité. Ce vendredi 21 juillet, le gouvernement a achevé les réunions de concertation avec les syndicats sur sa réforme en cours du droit du travail. Toutes les organisations représentatives ont rencontré six fois les membres du cabinet de la ministre du travail Muriel Pénicaud (sauf la CFE-CGC, dont le dernier rendez-vous a été décalé à mercredi prochain). Et le bilan que tirent les représentants des salariés de ce cycle de « concertation intense », comme l’avait désigné la ministre en le lançant il y a un mois et demi, est pour le moins mitigé.