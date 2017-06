Vendredi 23 juin, les quelque 280 salariés du sous-traitant automobile GM&S, basés à La Souterraine (Creuse), ont appris qu'ils devraient encore attendre pour savoir s'ils peuvent encore compter sur leur travail, ou si leur employeur mettra la clé sous la porte. Le tribunal de commerce de Poitiers a reporté sa décision d'une semaine, en attente du dépôt officiel d'une offre de reprise. En attendant, les ouvriers et techniciens de l’usine peuvent se retourner sur l'histoire chaotique de leur entreprise, que Mediapart a détaillée ici. Ils s’arrêteront sur les mauvaises décisions stratégiques, la conjoncture difficile et les coups du sort. Mais nul doute qu’ils auront aussi en tête la gestion désastreuse de leur propriétaire précédent, Altia Industry. Et les choix de ses trois fondateurs, qui se sont enrichis à millions sur le dos des usines de leur groupe, avant de le mener dans le mur en 2014.