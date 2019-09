Retraites: non, tous les seniors ne peuvent pas travailler plus longtemps

Pour la CGT, rejointe par Solidaires et la FSU, c’est le premier round sérieux contre la réforme des retraites. Ce mardi 24 septembre, des milliers de personnes feront grève ou défileront à l’appel des syndicats, contre la « régression sociale », pour défendre les retraites, mais aussi l’emploi et les salaires. Après la grève massive à la RATP dix jours plus tôt, puis le rendez-vous réussi des avocats et d’autres professions libérales, ainsi que le rassemblement de Force ouvrière samedi 21 septembre, fort de 6 000 à 15 000 militants, ce sera le quatrième moment de protestation contre la réforme en moins de deux semaines.