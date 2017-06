Voilà trois ans qu’ils ne s’occupent plus de la destinée de l’usine, mais ils en détiennent toujours les bâtiments et le terrain, ce qui les rend incontournables. Vendredi 23 juin, le tribunal de commerce de Poitiers, qui devait se prononcer sur la liquidation ou la reprise de l’usine GM&S, a reporté sa décision d’une semaine. Et en coulisse, les tractations entre les différentes parties mettent en évidence la place centrale des anciens propriétaires du groupe Altia, qui ont détenu le sous-traitant automobile installé à La Souterraine, entre 2009 et 2014.