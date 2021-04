A l’heure des réquisitions, le parquet accable les frères Guérini

Marseille (Bouches-du-Rhône).- Jean-Noël Guérini sort énervé et écarte la caméra de France 3 qui guette ses premiers pas à l’extérieur de la salle d’audience. Le procureur Étienne Perrin vient d’annoncer les peines réclamées contre le sénateur et ancien président PS du département des Bouches-du-Rhône : quatre ans de prison dont deux ferme et « aménageables », 70 000 euros d’amende et la privation de ses droits civiques et civils pendant cinq ans, autrement dit l’inéligibilité.