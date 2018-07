López Obrador, un nationaliste de gauche face à Trump

New York (États-Unis), de notre correspondant.– « Ce ne sont pas nos amis, croyez-moi. Ils nous tuent économiquement. Quand le Mexique envoie ses gens, ils n'envoient pas les meilleurs. Ils nous envoient ceux qui ont beaucoup de problèmes et ils amènent leurs problèmes avec eux. La drogue. Le crime. Ce sont des violeurs. Et certains sont des gens bien. »