Le parquet réclame des peines de principe contre Balladur et Léotard

«Je vous demande de déclarer coupables MM. Balladur et Léotard », a conclu le procureur général François Molins, mardi, devant la Cour de justice de la république (CJR). Sans rien lâcher de l’accusation, le magistrat requiert des peines de principe, un an de prison avec sursis contre Édouard Balladur et deux ans de prison avec sursis contre François Léotard, peines assorties respectivement de 50 000 et 100 000 euros d’amende. Le procureur général a argumenté d’une main de fer, mais il a conclu en gants de velours.