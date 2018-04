Compter les manifestants? L’expérience continue

Le 22 mars, un collectif de médias – dont Mediapart – a organisé un comptage du nombre de manifestants des deux cortèges parisiens, et en a annoncé conjointement le résultat. Ce décompte a été le premier affichage concret d'une démarche initiée il y a plusieurs mois, après une série de tests en octobre et en novembre (lire nos précédents articles ici et ici). Son résultat, et les débats qu'il a déclenchés, montre bien l’intérêt de notre démarche singulière, mais aussi les améliorations à y apporter.