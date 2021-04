«Nous ne tirons pas les leçons des vagues précédentes»

«Je suis cadre de santé, issue de la filière infirmière. Je suis une sorte de “couteau suisse” invisible. Le cœur de mon métier, c’est l’amélioration et l’organisation des soins, dans un poste qui consiste à gérer et accompagner les équipes paramédicales : aides-soignants, infirmières, logisticiens… Mais en pratique, je fais tout et parfois n’importe quoi : des plannings, la recherche de personnels supplémentaire, avoir une vision globale de l’organisation et de la charge en soins du service, la gestion des vacataires, le fait de connaître l’état des patients, les discussions avec les personnes qui s’occupent de l’hygiène, le débouchage en urgence des toilettes, le moyen de réparer une porte…