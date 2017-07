Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Telle peut être la morale des propos d’Emmanuel Macron sur son engagement à ce que le Parlement légifère moins et évalue plus. Lors de son discours devant le Congrès lundi 3 juillet, le président de la République a repris l’un de ses slogans de campagne sur le travail des députés et sénateurs qui se doit d’être efficace, plus ciblé et tourné vers une plus grande évaluation des textes de loi plutôt que vers une inflation des votes. « Légiférer moins, c’est mieux allouer le temps parlementaire, c’est en particulier réserver de ce temps au contrôle et à l’évaluation », a-t-il exprimé à Versailles.