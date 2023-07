Face à la stratégie incendiaire du pouvoir, l’urgence de réponses politiques

LesLes nuits sont de plus en plus calmes. Dans les quartiers populaires, le mouvement de protestation qui a suivi la mort du jeune Nahel à Nanterre (Hauts-de-Seine) déserte progressivement les rues. Un « retour au calme et à l’ordre » jugé précaire mais salué par Emmanuel Macron, dont le gouvernement a déployé un arsenal massif pour dissuader les révoltés : des personnels sur le terrain (45 000 agents de police et de gendarmerie chaque soir), des circulaires incitant les juges à la plus grande fermeté et des déclarations martiales.