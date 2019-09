Violences conjugales: une prise de conscience, mais peu de moyens

Une femme âgée de 92 ans est morte à Réalmont (Tarn) après avoir été frappée par son mari à son domicile, dimanche 1er septembre. Deux jours après ce 101e féminicide de l’année s’ouvrait à Matignon le « Grenelle contre les violences conjugales », annoncé avant l’été par la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa. Un « processus de concertation », pour reprendre les termes du gouvernement, qui se prolongera jusqu’au 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Et qui doit réunir associations, parlementaires, élus locaux et professionnels de terrain.