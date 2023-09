Le gouvernement augmente les salaires mais creuse la dette des hôpitaux et des Ehpad

LeLe 31 août, au CHU de Rouen (Seine-Maritime), Élisabeth Borne a enfin concrétisé une promesse vieille de trois ans : à partir de janvier 2024, la rémunération des infirmières et des aides-soignantes en établissement de santé sera de 25 % de plus la nuit qu’en journée, et de 20 % de plus le week-end et les jours fériés. Les gardes des médecins seront également valorisées de 50 %. Le coût de ces mesures est évalué, en année pleine, à plus de 1 milliard d’euros.